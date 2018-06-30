В Барнауле женщина задушила сестру и несколько дней хранила труп в квартире

В марте 2017 года сестры выпивали и поссорились. Началась драка, злоумышленница схватила родственницу за шею рукой и сдавливала, пока та не перестала дышать.

После этого женщина обмотала труп полиэтиленовыми мешками и хранила в квартире несколько дней. Когда появился неприятный запах, злоумышленница ночью перенесла тело на свалку и попыталась сжечь.

Обвиняемая признала свою вину. Ей грозит лишение свободы от 6 до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.