В Барнауле женщина задушила сестру и несколько дней хранила труп в квартире

В Барнауле женщину обвиняют в убийстве сестры, сообщает прокуратура Алтайского края.
В марте 2017 года сестры выпивали и поссорились. Началась драка, злоумышленница схватила родственницу за шею рукой и сдавливала, пока та не перестала дышать.
После этого женщина обмотала труп полиэтиленовыми мешками и хранила в квартире несколько дней. Когда появился неприятный запах, злоумышленница ночью перенесла тело на свалку и попыталась сжечь.
Обвиняемая признала свою вину. Ей грозит лишение свободы от 6 до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.
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