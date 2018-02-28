В Барнаульской городской Думе появился новый депутат-строитель

Александр Иванов прошел в гордуму в сентябре 2017 года по списку "Единой России". А в декабре 2017 года депутаты Первомайского райсовета избрали его главой района. Его депутатский мандат передан другому единороссу Александру Тайчеру, учредителю инвестиционно-строительной компании "Алгоритм", решение об этом принято политсоветом "ЕР".

В гордуме Тайчер будет заседать вместе Ксенией Белоусовой, которая, согласно информации Барнаульской гордумы, является директором ИСК "Алгоритм".

Справка

Александр Тайчер родился 2 октября 1966 года. Он директор инвестиционной компании "Логика" и учредитель инвестиционно-строительной компании "Алгоритм" (99% долей). По сведениям ГАС "Выборы", в 1989 году окончил Алтайский государственный медицинский институт.