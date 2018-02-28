В Барнаульской городской Думе появился новый депутат-строитель

Мандат депутата Барнаульской гордумы вместо ушедшего на пост главы Первомайского района Александра Иванова получит представитель строительной отрасли Барнаула Александр Тайчер. Полномочия нового депутата официально будут признаны на сессии 28 февраля.
Александр Иванов прошел в гордуму в сентябре 2017 года по списку "Единой России". А в декабре 2017 года депутаты Первомайского райсовета избрали его главой района. Его депутатский мандат передан другому единороссу Александру Тайчеру, учредителю инвестиционно-строительной компании "Алгоритм", решение об этом принято политсоветом "ЕР".
В гордуме Тайчер будет заседать вместе Ксенией Белоусовой, которая, согласно информации Барнаульской гордумы, является директором ИСК "Алгоритм".
Справка
Александр Тайчер родился 2 октября 1966 года. Он директор инвестиционной компании "Логика" и учредитель инвестиционно-строительной компании "Алгоритм" (99% долей). По сведениям ГАС "Выборы", в 1989 году окончил Алтайский государственный медицинский институт.
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