В частных детсадах Барнаула нашли серьезные нарушения

В детсадах выявили нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, трудового законодательства. Так, в зданиях для покрытия стен на путях эвакуации использовали пожароопасные материалы.

Выяснилось, что сотрудники не прошли медосмотр и аттестацию на знание санитарных норм и правил. У некоторых работников учреждений не проверили справки об отсутствии судимости. Кроме того, в центрах неправильно организовали питание детей.

В отношении индивидуальных предпринимателей и директоров детсадов вынесли представления об устранении нарушений. Возбудили 10 дел об административных правонарушениях.

Напомним, в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми в частном детском саду Барнаула. По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница одного из частных детских учреждений жестоко обращалась с воспитанниками.