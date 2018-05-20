В Германии призывают Бундесвер отказаться от второго "плана Барбаросса" в отношении России

Не повторять ошибки прошлого в отношении России призывают журналисты немецкого издания Junge Welt военных своей страны, пишут "Известия". Газета требует отказаться от любых мыслей о противостоянии с Россией и возможном возрождении плана "Барбаросса", разработанного гитлеровским Рейхом для нападения на Советский Союз в 1941 году.
Из статьи в Junge Welt:
— Немецкая армия не является реликвией холодной войны", однако не предназначена для "гуманитарных интервенций".
Последний такой случай, план "Барбаросса", закончился в 1945 году безоговорочной капитуляцией.
По мнению автора статьи, когда дело касается России, бундесвер должен "извлечь уроки прошлого". Также в материале подчеркивается, что возможный "поход НАТО на Россию обернется провалом".
Из статьи в Junge Welt:
— Оно ведь называется министерством обороны, а не министерством войны. <…> После провала двух попыток подчинить Россию мало что указывает на успех возможной третьей попытки.
Кстати, 19 мая шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой заявлялось, что вторжение в Россию, может обернуться настоящим кошмаром для любого захватчика. Потенциальному захватчику стоит быть готовым к сложному климату и географическим особенностям страны, а сами русские обладают богатым опытом ведения войн.
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