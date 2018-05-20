В Германии призывают Бундесвер отказаться от второго "плана Барбаросса" в отношении России

Из статьи в Junge Welt:

— Немецкая армия не является реликвией холодной войны", однако не предназначена для "гуманитарных интервенций". Последний такой случай, план "Барбаросса", закончился в 1945 году безоговорочной капитуляцией.

По мнению автора статьи, когда дело касается России, бундесвер должен "извлечь уроки прошлого". Также в материале подчеркивается, что возможный "поход НАТО на Россию обернется провалом".

Из статьи в Junge Welt:

— Оно ведь называется министерством обороны, а не министерством войны. <…> После провала двух попыток подчинить Россию мало что указывает на успех возможной третьей попытки.

Кстати, 19 мая шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой заявлялось, что вторжение в Россию, может обернуться настоящим кошмаром для любого захватчика. Потенциальному захватчику стоит быть готовым к сложному климату и географическим особенностям страны, а сами русские обладают богатым опытом ведения войн.