В ГИБДД рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося микроавтобуса

В аварии пострадали несколько пассажиров и водитель иномарки. Они получили ушибы. Большинству из пассажиров оказали помощь на месте. 29 летнего мужчину и двух 40-летних женщин с различными травмами госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

В ликвидации аварии участвовали 25 спасателей и 8 единиц техники, сообщили в краевом главке МЧС.

СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.