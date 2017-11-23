В ГИБДД рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося микроавтобуса

Под Бийском на Чуйском тракте 22 ноября перевернулась "Газель" с пассажирами. Трех пострадавших госпитализировали, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
В аварии пострадали несколько пассажиров и водитель иномарки. Они получили ушибы. Большинству из пассажиров оказали помощь на месте. 29 летнего мужчину и двух 40-летних женщин с различными травмами госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.
В ликвидации аварии участвовали 25 спасателей и 8 единиц техники, сообщили в краевом главке МЧС.
СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.
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