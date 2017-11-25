В iPhone X обнаружили новый дефект

На кадрах видно, что при нажатии на нижнюю часть устройства появляется странный звук, который, по мнению пользователя, связан с неплотным прилеганием экрана.

У предыдущих моделей IPhone тоже встречался подобный дефект. Некоторые считают, что проблема связана с высыхающим клеем, с помощью которого экран крепится к корпусу.

Ранее компания Apple признала наличие проблем с iPhone X, рассказав, что сенсорный экран нового смартфона не реагирует на нажатия при холодной погоде, сообщает РИА Новости.