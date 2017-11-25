В iPhone X обнаружили новый дефект

В новом iPhone X обнаружили дефект, из-за которого смартфон издает щелчок при нажатии на экран. Видео с описанием проблемы выложил на YouTube пользователь iAppleGeek.
На кадрах видно, что при нажатии на нижнюю часть устройства появляется странный звук, который, по мнению пользователя, связан с неплотным прилеганием экрана.
У предыдущих моделей IPhone тоже встречался подобный дефект. Некоторые считают, что проблема связана с высыхающим клеем, с помощью которого экран крепится к корпусу.
Ранее компания Apple признала наличие проблем с iPhone X, рассказав, что сенсорный экран нового смартфона не реагирует на нажатия при холодной погоде, сообщает РИА Новости.
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