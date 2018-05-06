В каких парках Барнаула будут самые высокие и низкие цены на аттракционы в 2018 году

В мае открылся парковый сезон в Барнауле. Власти города договорились с директорами парков о том, чтобы те оставили цены на аттракционы на уровне 2017 года. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, сообщает "ПолитСибРу".
Валерий Паршков,
председатель городского комитета по культуре:
Мы договорились со всеми директорами, что цены на аттракционы в этом году останутся на уровне прежнего года. Самый дешевый по ценообразованию – муниципальный парк Центрального района.
Он пользуется бюджетной поддержкой, поэтому цены останутся здесь на уровне от 60 рублей на детские аттракционы до 150 рублей на аттракционы для взрослых. Более дорогие цены будут в парках "Эдельвейс", "Солнечный ветер", "Арлекино". Здесь на некоторые аттракционы цена будет доходить до 250 рублей.
Паршков добавил, что аттракционное хозяйство в Барнауле имеет уже достаточный срок. В связи с этим одним из обязательных требований к открывшимся паркам стала обязательная сертификация аттракционов.
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