В каких парках Барнаула будут самые высокие и низкие цены на аттракционы в 2018 году

Мы договорились со всеми директорами, что цены на аттракционы в этом году останутся на уровне прежнего года. Самый дешевый по ценообразованию – муниципальный парк Центрального района.

Он пользуется бюджетной поддержкой, поэтому цены останутся здесь на уровне от 60 рублей на детские аттракционы до 150 рублей на аттракционы для взрослых. Более дорогие цены будут в парках "Эдельвейс", "Солнечный ветер", "Арлекино". Здесь на некоторые аттракционы цена будет доходить до 250 рублей.