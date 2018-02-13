В Киеве задержали Михаила Саакашвили

Украинского политика Михаила Саакашвили задержали в Музейном переулке Киева у офиса партии "Движение новых сил", которую он возглавляет и депортировали в Польшу. Об этом сообщается в Facebook политика.
"Неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили", — сказано в сообщении. Похитители уехали на трех минивэнах Volkswagen.
Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни". "В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину", цитирует "Страна.ua".
Видео задержания политика опубликовано на его странице в Facebook. Украинское издание также сообщает, что на тех, кто задерживал политика были куртки с надписью "ДПСУ" — "Государственная пограничная служба Украины".
Политика депортировали в Польшу.Погранслужба подтвердила, что он прибыл в Варшаву. Адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении, а его соратники намерены собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений, пишут РИА Новости.
Напомним, что именно из Польши Саакашвили 10 сентября въехал в Украину. Как утверждают пограничники — незаконно.
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