В Киеве задержали Михаила Саакашвили

"Неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили", — сказано в сообщении. Похитители уехали на трех минивэнах Volkswagen.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни". "В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину", цитирует "Страна.ua".

Видео задержания политика опубликовано на его странице в Facebook. Украинское издание также сообщает, что на тех, кто задерживал политика были куртки с надписью "ДПСУ" — "Государственная пограничная служба Украины".

Политика депортировали в Польшу.Погранслужба подтвердила, что он прибыл в Варшаву. Адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении, а его соратники намерены собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений, пишут РИА Новости.

Напомним, что именно из Польши Саакашвили 10 сентября въехал в Украину. Как утверждают пограничники — незаконно.