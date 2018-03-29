В 50 км от Горно-Алтайска произошло землетрясение

29 марта в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,4. Сейсмособытие случилось в 12:04 по местному времени (+4 мск) на Семинском хребте, в 50 км на юго-запад от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
По данным сейсмологов, в том же районе в то же время был зафиксирован еще один небольшой толчок магнитудой 1,8.
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