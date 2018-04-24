В МИДе рассказали, сколько Россия потратила на помощь развивающимся странам

В 2017 году Россия оказала помощь развивающимся странам на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, пишет РИА "Новости".
"Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии", — сказал Панкин.
Замглавы подчеркнул, что речь идет о помощи государства, а также о программах российских компаний, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию и сопровождали свою деятельность инвестированием в социальные проекты по образованию, обучению, связанные с борьбой с болезнями.
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