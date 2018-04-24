В МИДе рассказали, сколько Россия потратила на помощь развивающимся странам

"Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии", — сказал Панкин.

Замглавы подчеркнул, что речь идет о помощи государства, а также о программах российских компаний, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию и сопровождали свою деятельность инвестированием в социальные проекты по образованию, обучению, связанные с борьбой с болезнями.