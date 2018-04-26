В Минкомсвязи прокомментировали разговоры о регулировании интернета по "китайскому сценарию"

Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета, сообщает РИА Новости. Он назвал это "пустыми опасениями".
"Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой, российский путь, и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет", — cказал замминистра связи Алексей Волин.
По его словам, находясь в Китае, любой человек сможет получить доступ к запрещенным в КНР интернет-ресурсам в течение семи минут.
В Китае с 2009 года в интернете действует мощный фильтр Great Firewall of China, из-за этого некоторые иностранные сайты, такие как Google, Facebook и Twitter, недоступны. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярностью пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ, пишет bfm.ru.
Между тем Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил коллегам из Госдумы рассмотреть его проект федерального закона "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете, причиняющих вред здоровью и развитию человека".
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