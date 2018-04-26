В Минкомсвязи прокомментировали разговоры о регулировании интернета по "китайскому сценарию"

Сегодня, 20:53.
Жизнь

Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета, сообщает РИА Новости. Он назвал это "пустыми опасениями".

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование. Фото: СС0.

"Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой, российский путь, и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет", — cказал замминистра связи Алексей Волин.

По его словам, находясь в Китае, любой человек сможет получить доступ к запрещенным в КНР интернет-ресурсам в течение семи минут.

В Китае с 2009 года в интернете действует мощный фильтр Great Firewall of China, из-за этого некоторые иностранные сайты, такие как Google, Facebook и Twitter, недоступны. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярностью пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ, пишет bfm.ru.

Между тем Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил коллегам из Госдумы рассмотреть его проект федерального закона "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете, причиняющих вред здоровью и развитию человека".

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