В московских аэропортах запретили ложиться на кресла и кататься "верхом на животных"

Депутаты Московской областной думы приняли дополнения в региональный Кодекс об административных правонарушениях — статью "Нарушение правил пользования аэровокзальным комплексом", сообщает РБК. Теперь, по закону, прилечь на кресла в аэропорту будет нельзя.
Вводятся штрафы за целый ряд действий: пассажирам запрещается ложиться на кресла и лавки, садиться и ложиться на ступени и пол, ставить сумки на кресла в зале ожидания и на ступени эскалатора, бегать по эскалаторам и траволаторам (а по выключенным — и ходить), передвигаться на роликовых коньках и определенных транспортных средствах (самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах), а также "верхом на животных". За эти действия грозит штраф в размере 100 рублей.
Такую же сумму придется выложить тем, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами.
Более существенные штрафы предусмотрены за пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) дольше суток без билета, "купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей". За эти действия вводятся штрафы в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, пишет polit.ru.
Сотрудник пресс-службы Мособлдумы затруднился с ответом на вопрос, как будет регулироваться поведение пассажиров, и переадресовал вопрос в Минтранспорта.
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