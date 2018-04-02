В Минфине предложили повысить налоги на перелеты через Москву

Повысить налог с 10% до 18% Минфин предлагает до 2022 года. При этом НДС будет обнулен для внутренних маршрутов, не следующих через Москву. Так в ведомстве хотят поддержать региональные рейсы за счет столицы.

Близкий к Минтрансу источник рассказал, что это принесет авиакомпаниям 12 миллиардов рублей в год, но из-за повышения налога на московские рейсы они потеряют около 29 миллиардов рублей в год. Таким образом, итоговые потери составят примерно 17 миллиардов рублей в год.

Однако представитель Минтранса не подтвердил факт получения письма. Он заявил, что министерство придерживается мнения, что "НДС на маршрутах минуя Москву стоит снизить до нуля, а на московских рейсах необходимо сохранить на уровне 10%".

"Ведомости" отмечают, что от возможного повышения налога может пострадать "Аэрофлот". "Повышение НДС до 18% на московские рейсы автоматически приведет к росту цены для конечного потребителя", — рассказал близкий к "Аэрофлоту" собеседник издания, пишет znak.com.

Представитель S7 также назвал "крайне важным" сохранение НДС со ставкой 10% на столичные рейсы: "Ее рост повлечет за собой повышение стоимости авиабилетов в Москву, что идет вразрез с интересами пассажиров и приведет к снижению пассажиропотока, в том числе в региональных аэропортах".