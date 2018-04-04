В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". СМИ сообщают о пострадавших

4 апреля на востоке Москвы сотрудники МЧС по спасательной лестнице эвакуировали посетителей торгового центра "Персей для детей", пишет РИА Новости. Сообщается, что в здании произошел пожар и есть пострадавшие.
В МЧС присвоили пожару 2 ранг сложности. Загоревшиеся здание находится на улице Малой Семеновской.
В Москве #пожар, горит ТЦ #Персей pic.twitter.com/yxSDINpsuv— Oleg (@olrumo) 4 апреля 2018 г.
Из "Персея" спасатели эвакуировали около 300 человек, передает "Интерфакс". По данным источника агентства, пожар возник на третьем этаже торгового комплекса в складском помещении.
Также известно, что из здания вывели одного пострадавшего.
Источник "Интефакса сообщает, что на четвертом этаже могут находиться люди. Пока не найден источник возгорания, но известно, что пожар начался на складе игрушек. "Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ", — рассказал источник ТАСС.
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