В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". СМИ сообщают о пострадавших

В МЧС присвоили пожару 2 ранг сложности. Загоревшиеся здание находится на улице Малой Семеновской.

Из "Персея" спасатели эвакуировали около 300 человек, передает "Интерфакс". По данным источника агентства, пожар возник на третьем этаже торгового комплекса в складском помещении.

Также известно, что из здания вывели одного пострадавшего.

Источник "Интефакса сообщает, что на четвертом этаже могут находиться люди. Пока не найден источник возгорания, но известно, что пожар начался на складе игрушек. "Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ", — рассказал источник ТАСС.