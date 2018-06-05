Черный дым и хлопки: в Новосибирске горел бетонный завод

5 июня днем на территории бетонного завода №1 в Ленинском районе в Новосибирске начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Когда прибыли пожарные, из металлокаркасного здания шел черный густой дым и раздавались хлопки.
Площадь пожара составила 300 кв. метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что работник предприятия резал металл болгаркой, искры попали в емкость с остатками мазута, после чего произошло возгорание.
До прибытия пожарных в производственном здании взорвалось несколько газовых баллонов.
По данным источника, в результате пожара никто не пострадал. Предприятие находится в промышленной зоне, поэтому дым не доставил проблем жителям ближайших домов.
На тушение пожара привлекались 7 единиц техники, пожарный катер и 30 человек личного состава.
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