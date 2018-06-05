Черный дым и хлопки: в Новосибирске горел бетонный завод

Пожар в Новосибирске на территории бетонного завода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54. Пожар в Новосибирске на территории бетонного завода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54. Пожар в Новосибирске на территории бетонного завода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54. Пожар в Новосибирске на территории бетонного завода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что работник предприятия резал металл болгаркой, искры попали в емкость с остатками мазута, после чего произошло возгорание.

До прибытия пожарных в производственном здании взорвалось несколько газовых баллонов.

По данным источника, в результате пожара никто не пострадал. Предприятие находится в промышленной зоне, поэтому дым не доставил проблем жителям ближайших домов.

На тушение пожара привлекались 7 единиц техники, пожарный катер и 30 человек личного состава.





