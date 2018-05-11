В Новосибирске нашли на свалке письма с фронта, оправленные в Барнаул 75 лет назад

Новосибирские актеры и музейщики дали вторую жизнь письмам с фронта, которые нашли 5 апреля на свалке в Академгородке. По письмам барнаульца Григория Баламатова, который писал с войны домой, новосибирцы сделали представление на 9 мая, пишет "Навигатор".
Как нашли фронтовые послания
Чемодан с письмами бойца Баламатова оказалась на свалке после того, как в одном из домов на Морском проспекте чистили кладовку. Вместе со всяким хламом в мусор отправили и военные "треугольники".
Их заметила хозяйка Интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка Анастасия Безносова-Близнюк. Женщина рассказала об этой находке у себя на странице в Facebook. Анастасия начали разбирать эти послания с единомышленниками. Среди них оказалась Светлана Кремаренко, режиссер театра-студии "Струна".
9 мая актеры этого театра зачитывали со ступеней Дома культуры "Приморский" строчки из посланий воевавшего на фронте барнаульца.
Светлана Кремаренко,
режиссер театра-студии "Струна":
— Нас потрясла история с письмами. Они пролежали в подвале три четверти века и, представляете, не сгнили, не разложились, как находившиеся рядом газеты и журналы. Их нашли в апреле, и я подумала, что эти письма как будто к Дню Победы хотели прорваться в народ. Так пришла идея сценария одного из блоков праздничной программы "Ода победителям". Использовали только 10 писем, а всего их, наверное, больше ста!
Что известно об авторе писем
Из писем стало ясно, что Григорий Баламатов ушел на фронт в 1941 году. В Барнауле его ждала семья: жена Евдокия, дочь Эрна и сын Жорж. Сыну Григория в 1944 году исполнилось 18 лет и его призвали на фронт.
Несколько фронтовых писем Жоржа тоже нашли в чемодане. Последнее его послание датировано 6 марта. А 28 марта парень погиб в Венгрии, информацию об этом Анастасия Безносова-Близнюк нашла в интернете.
Сам Григорий Баламатов воевал до того же 1944-го. Он был ранен и долго лежал в госпитале, а после его отправили домой в Барнаул. Светлана не знает, успел ли Григорий повидаться с сыном до оправки последнего на фронт.
Светлана Кремаренко,
режиссер театра-студии "Струна":
— В письмах солдат сообщал о своей жизни, условиях, в которых служит, старался поддержать жену и помочь с воспитанием детей. Например, журил Жоржа. Чувствуется, что переживал за них.
Светлана также рассказала, что письма Григория были пронумерованы и датированы, поэтому им легко удалось установить хронологию посланий.
А про родных этой алтайской семьи ничего не известно. По крайней мере пока. То ли умерли все, кто это хранил, то ли уехали и оставили письма в подвале вместе с другими вещами. Может, просто забыли о них.
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