В Новосибирске нашли на свалке письма с фронта, оправленные в Барнаул 75 лет назад

В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk. В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. Фото: www.facebook.com/anastasia.blizniuk.

Как нашли фронтовые послания

Чемодан с письмами бойца Баламатова оказалась на свалке после того, как в одном из домов на Морском проспекте чистили кладовку. Вместе со всяким хламом в мусор отправили и военные "треугольники".

Их заметила хозяйка Интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка Анастасия Безносова-Близнюк. Женщина рассказала об этой находке у себя на странице в Facebook. Анастасия начали разбирать эти послания с единомышленниками. Среди них оказалась Светлана Кремаренко, режиссер театра-студии "Струна".

9 мая актеры этого театра зачитывали со ступеней Дома культуры "Приморский" строчки из посланий воевавшего на фронте барнаульца.

Светлана Кремаренко,

режиссер театра-студии "Струна":

— Нас потрясла история с письмами. Они пролежали в подвале три четверти века и, представляете, не сгнили, не разложились, как находившиеся рядом газеты и журналы. Их нашли в апреле, и я подумала, что эти письма как будто к Дню Победы хотели прорваться в народ. Так пришла идея сценария одного из блоков праздничной программы "Ода победителям". Использовали только 10 писем, а всего их, наверное, больше ста!

Что известно об авторе писем

Из писем стало ясно, что Григорий Баламатов ушел на фронт в 1941 году. В Барнауле его ждала семья: жена Евдокия, дочь Эрна и сын Жорж. Сыну Григория в 1944 году исполнилось 18 лет и его призвали на фронт.

Несколько фронтовых писем Жоржа тоже нашли в чемодане. Последнее его послание датировано 6 марта. А 28 марта парень погиб в Венгрии, информацию об этом Анастасия Безносова-Близнюк нашла в интернете.

Сам Григорий Баламатов воевал до того же 1944-го. Он был ранен и долго лежал в госпитале, а после его отправили домой в Барнаул. Светлана не знает, успел ли Григорий повидаться с сыном до оправки последнего на фронт.

Светлана Кремаренко,

режиссер театра-студии "Струна":

— В письмах солдат сообщал о своей жизни, условиях, в которых служит, старался поддержать жену и помочь с воспитанием детей. Например, журил Жоржа. Чувствуется, что переживал за них.

Светлана также рассказала, что письма Григория были пронумерованы и датированы, поэтому им легко удалось установить хронологию посланий.

А про родных этой алтайской семьи ничего не известно. По крайней мере пока. То ли умерли все, кто это хранил, то ли уехали и оставили письма в подвале вместе с другими вещами. Может, просто забыли о них.