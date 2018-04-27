В Новосибирске неизвестные ночью развернули многотонный памятник

26 апреля новосибирские СМИ сообщали, что неизвестные люди развернули боевую машину пехоты (БМП), установленную в сквере на Красном проспекте. Ранее военная машина стояла на постаменте передом к центру города, а теперь развернулась кормой, передает АСТ-54.
Начальник департамента культуры Анна Терешкова заявила: "Кто-то развернул БМП в противоположную сторону! Выясняем!". По ее словам, о перевернутой БМП сообщили ветераны-афганцы.
Ранее художественный совет мэрии города Новосибирска рекомендовал установить БМП именно в том направлении, в котором её развернули сейчас неизвестные. Но настаивать на этом муниципалитет не стал — памятник поставили по частной инициативе, пишет "Регнум".
Анна Терешкова,
начальник департамента культуры:
— Он был припаян, но его развернули сейчас в другую сторону. В принципе, как мы с художественным советом и рекомендовали афганцам поставить. Сейчас выясняем, кто это сделал.
Ответственные за перестановку памятника нашлись
На место выезжали сотрудники "Горзеленхоза", чтобы узнать, кто занялся самоуправством. Появились сообщения, что на место выезжали некие военные, которые подогнали кран, чтобы развернуть БМП в рекомендованную сторону.
Как оказалось, представители армии выезжали на место даже не ночью, как заявляли СМИ, а накануне днем, просто некоторое время никто не обращали внимания на перевернутый памятник, пока тревогу не забили ветераны.
Справка
БМП, установленная на Красном проспекте в Новосибирске, является частью планируемого монумента воинам-участникам локальных конфликтов. Памятник ещё не завершён — у БМП должны быть еще скульптурные изображения военных.
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