В новосибирском детсаду произошло задымление. Срочно эвакуировали около 150 детей

Развития пожара удалось избежать, в здании было лишь небольшое задымление.

По сообщению паблика АСТ-54, всего эвакуировали около 150 детей и 20 сотрудников. Пожарная сигнализация сработала.

Детей и персонал эвакуировали и разместили в соседней школе, никто не пострадал.

В результате возгорания повреждена электрощитовая.

Очаг возгорания потушили с помощью огнетушителя. На месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, 25 человек личного состава и 7 единиц техники, по факту задействовался один пожарный расчет, говорится в сообщении областного главка МЧС.