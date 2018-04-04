В новосибирском детсаду произошло задымление. Срочно эвакуировали около 150 детей

4 апреля из детского сада в Новосибирске эвакуировали детей и сотрудников. ЧП произошло из-за замыкания электропроводки в электрощитовой.
Развития пожара удалось избежать, в здании было лишь небольшое задымление.
По сообщению паблика АСТ-54, всего эвакуировали около 150 детей и 20 сотрудников. Пожарная сигнализация сработала.
Детей и персонал эвакуировали и разместили в соседней школе, никто не пострадал.
В результате возгорания повреждена электрощитовая.
Очаг возгорания потушили с помощью огнетушителя. На месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, 25 человек личного состава и 7 единиц техники, по факту задействовался один пожарный расчет, говорится в сообщении областного главка МЧС.
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