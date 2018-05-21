В Новосибирской области появились "коровы-крысы"

В Венгеровском районе Новосибирской области многие хозяева коров не хотят платить за выпас, из-за этого животные заходят в огороды и бродят по помойкам. В соцсетях их назвали "коровы-крысы", пишет Инцидент Новосибирск со ссылкой на портал VN.RU.
По данным администрации муниципального образования Венгеровского сельсовета, в подворьях жителей содержится 199 коров, а стадо составляет 50 голов.
Штраф за ненадлежащее содержание животного составляет от 500 до 1000 рублей. С 15 июня его увеличат в несколько раз.
Источник сообщает, что молоко, которые дают коровы, поедающие хлам на свалках, хозяева выдают за "экологически чистый" продукт.
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