В одном из банков Барнаула обнаружили фальшивую купюру

В Барнауле неизвестный рассчитался в магазине поддельной пятитысячной купюрой, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что во время формирования инкассаторской сумки в розничном магазине фальшивку не заметили.
Купюру вместе с другими деньгами передали в один из банков. Фальшивку номиналом 5000 рублей выявили во время пересчета средств.
Напомним, в марте в нескольких барнаульских банках обнаружили поддельные пятитысячные купюры.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что чаще всего фальшивые деньги сбывают молодые люди в возрасте до 35 лет. Они могут действовать в одиночку или в маленьких группах до трех человек.
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