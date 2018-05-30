В одном из банков Барнаула обнаружили фальшивую купюру

В ведомстве отмечают, что во время формирования инкассаторской сумки в розничном магазине фальшивку не заметили.

Купюру вместе с другими деньгами передали в один из банков. Фальшивку номиналом 5000 рублей выявили во время пересчета средств.

Напомним, в марте в нескольких барнаульских банках обнаружили поддельные пятитысячные купюры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что чаще всего фальшивые деньги сбывают молодые люди в возрасте до 35 лет. Они могут действовать в одиночку или в маленьких группах до трех человек.