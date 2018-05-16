В опустевшем барнаульском ТЦ открылся лаунж-бар

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В ТЦ "Воскресенье" открылся лаунж-бар "Выше-крыши" (рядом со Старым базаром). Это проект собственников соседнего коктейль-бара "Крыша", рассказал altapress.ru один из них — Данил Перминов. 

ТЦ "Воскресенье". Май 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Выше крыши". Фото: litecube.ru.
"Выше крыши". Фото: litecube.ru.

Лаунж-бар — это ночное заведение (работает с 18:00). Здесь подают кальян, коктейли, а также есть своя кухня. В "Выше крыши" большие окна. Столики стоят рядом с ними, чтобы можно было смотреть на город.

Проект дополняет концепцию уже действующих заведений. С 2016 года в ТРЦ "Воскресенье" работает открытый бассейн с летним кафе, а с 2017 — коктейль-бар "Крыша".

Данил Перминов,
один из собственников баров "Крыша" и "Выше крыши":

— Первым открыли бассейн с видом на город. Затем классический коктейльный бар. Кто-то называет "Крышу" пати-баром, но нам ближе определение "дружественный".

"Выше крыши".
"Выше крыши".

В самом ТЦ "Воскресенье" остался только один крупный арендатор — магазин бытовой техники "Эльдорадо". Также работают несколько мелких магазинов местных предпринимателей.

С 2017 года пустыми остаются площади, которые занимал продуктовый магазин "Холидей". В СМИ появлялась информация, что на его месте может открыться сеть "Лента", однако пока неизвестно удалось ли собственникам договориться с ритейлером.

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