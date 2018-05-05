В отеле Великобритании нашли массовое человеческое захоронение

При реконструкции отеля в Йорке обнаружили больше 60 могил с человеческими останками. По данным археологов их возраст 1800 лет, пишет "Российская газета" со ссылкой на York Archaeology Trust.
Владелец отеля пригласил сотрудников Йоркского археологического фонда, которые и обнаружили некрополь древнеримского периода. Могилы находились под бассейном.
Всего найдено 75 могил, однако, около десятка оказались пустыми. По словам археологов, вероятно, останки из них извлекли при строительстве здания в XIX веке или раскопали раньше при сельхозработах.
Личные вещи покойных найдены только в двух захоронениях. При этом в большинстве могил находились хорошо сохранившиеся ритуальные глиняные горшки.
Анализ показал, что останки принадлежат людям разных возрастов. Они не были знатными. Их хоронили хаотично. Могилы расположены не рядами и ориентированы в разных направлениях.
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