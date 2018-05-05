В отеле Великобритании нашли массовое человеческое захоронение

Владелец отеля пригласил сотрудников Йоркского археологического фонда, которые и обнаружили некрополь древнеримского периода. Могилы находились под бассейном.

Всего найдено 75 могил, однако, около десятка оказались пустыми. По словам археологов, вероятно, останки из них извлекли при строительстве здания в XIX веке или раскопали раньше при сельхозработах.

Личные вещи покойных найдены только в двух захоронениях. При этом в большинстве могил находились хорошо сохранившиеся ритуальные глиняные горшки.

Анализ показал, что останки принадлежат людям разных возрастов. Они не были знатными. Их хоронили хаотично. Могилы расположены не рядами и ориентированы в разных направлениях.