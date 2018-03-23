Индексация пенсий с 1 апреля 2018 года: на сколько они вырастут

После индексации пенсии в апреле средний размер социальной пенсии вырастет до 9 004 рублей, по государственному обеспечению — до 9 303 рублей. Отметим, что такое повышение данных видов пенсий связано с тем, что именно на 2,9% увеличился прожиточный минимум пенсионера в 2017 году.

В ПФР привели средний размер пенсий для ряда отдельных категорий пенсионеров.

Так, размер социальной пенсии детей-инвалидов составит с 1 апреля 2018 года 14 297 рублей (с районным коэффициентом 15%), инвалидов с детства первой группы — 14 919 рублей (с районным коэффициентом 20%).

Кто получает социальные пенсии?

Те, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Ее назначают мужчинам в возрасте 65 лет, женщинам - в 60 лет. А также те, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, детям, оба родителя которых неизвестны.

При этом, как подчеркнули в алтайском отделении ПФР, индексация в данном случае будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет.

Кто получает пенсии по гособеспечению?

Их назначают военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.

Индексация пенсий с 1 апреля 2018 года коснется почти 76 тыс. пенсионеров Алтайского края, из которых более 70 тыс. — получатели социальных пенсий.

Что известно об индексации пенсий в 2018 году?

У алтайских пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии — Пенсионный фонд России проведет традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий.

Между тем, президент Владимир Путин поручил правительству начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию. И Министерство труда и социальной защиты России намерено подготовить для этого системные предложения.

А вот последнее повышение страховых пенсий произошло с 1 января 2018 года на 3,7%, это выше уровня инфляции за 2017 год.