В подъезде московского жилого дома обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

В многоквартирном доме на северо-востоке Москвы обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.

"Вечером 8 декабря на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова обнаружено тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением в области груди", — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Другие подробности пока не сообщаются.