В подъезде московского жилого дома обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

В многоквартирном доме на северо-востоке Москвы обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.
"Вечером 8 декабря на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова обнаружено тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением в области груди", — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Другие подробности пока не сообщаются.
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