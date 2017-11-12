В Подмосковье от огнестрельного ранения умер известный тележурналист Борис Ноткин

Ноткин был одним из руководителей телеканала "ТВ Центр", вел передачу "Приглашает Борис Ноткин", дважды номинировался на телевизионную премию "ТЭФИ". В этом году Борису Исаевичу исполнилось 75 лет. Он был найден с огнестрельным ранением головы в Одинцовском районе Подмосковья. В последнее время он был тяжело болен. Несколько лет назад Ноткину диагностировали рак 4 степени.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, телеведущий покончил жизнь самоубийством. Он оставил супруге предсмертную записку, в которой сказал, что уходит из жизни добровольно, потому что устал от мучений, вызванных онкологическим заболеванием.

Справка

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" Ноткин стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин". Программа выходила до марта 2015 года. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2007 году награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу. В ноябре 2011 года награжден орденом Дружбы.