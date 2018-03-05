В Польше рассказали, как намерены противостоять самой большой угрозе — России

По Данным СМИ, правящая партия партия Сейма всегда видела в России Россию самую большую угрозу для национальной безопасности Польши. С момента избрания партии в 2015 году была заложена основа "Войск обороны", которая задумывалась как волонтерская пехота, дополняющая основные ВС.

National Interest пишет, что "Войска территориальной обороны" будут защищать объекты инфраструктуры, поддерживать патриотизм, отражать российские кибератаки, регулировать ситуацию в условиях военного положения или кризиса.

К 2019 году численность "войск" планируют поднять с 7 до 50 тысяч человек, пишут РИА Новости.

Ранее глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Украина имеет отработанные планы на случай российской "агрессии".

Виктор Муженко,

глава Генштаба Украины:

— Эксперты определяют готовность России (к "широкомасштабной войне". — “Ъ”) через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины.

По словам Муженко, Украина должна быть готова, пока "российская угроза не исчезнет в отношении Украины".