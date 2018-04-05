В пожаре московского ТЦ "Персей для детей" оказалось больше пострадавших

На сегодняшний день в списках пострадавших при возгорании московского торгового центра "Персей для детей" значатся шестеро пострадавших. Все они - сотрудники федеральной противопожарной службы. По предварительным данным, они получили отравление продуктами горения. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости".
Ранее в СМИ проходила информация об одном погибшем. Уже известно, что это сотрудник склада, где произошел пожар. Как передает "Интерфакс", очаг возгорания в московском торговом центре "Персей для детей" возник в помещениях ткацкой фабрики, находившихся на 5 и 6 этажах здания.
Под ними был детский развлекательный центр, где в момент возгорания отдыхали посетители. Спасатели оперативно смогли вывести их из здания. Эвакуировано было около 300 человек.
Информагенства передают: на месте происшествия весь день продолжала работать группа следователей и криминалистов, которая производила осмотр места происшествия, изымала документацию и устанавливала владельцев складских помещений.
Напомним, пожар произошел на востоке Москвы в торговом центре "Персей для детей" в среду, 4 апреля.
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