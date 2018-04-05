В пожаре московского ТЦ "Персей для детей" оказалось больше пострадавших

Ранее в СМИ проходила информация об одном погибшем. Уже известно, что это сотрудник склада, где произошел пожар. Как передает "Интерфакс", очаг возгорания в московском торговом центре "Персей для детей" возник в помещениях ткацкой фабрики, находившихся на 5 и 6 этажах здания.

Под ними был детский развлекательный центр, где в момент возгорания отдыхали посетители. Спасатели оперативно смогли вывести их из здания. Эвакуировано было около 300 человек.

Информагенства передают: на месте происшествия весь день продолжала работать группа следователей и криминалистов, которая производила осмотр места происшествия, изымала документацию и устанавливала владельцев складских помещений.

Напомним, пожар произошел на востоке Москвы в торговом центре "Персей для детей" в среду, 4 апреля.