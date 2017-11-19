На Первом канале обсмеяли историю барнаульской девочки с хомяком, обкрадывающей квартиры

Напомним, что о юной преступнице, которой на вид всего 10-11 лет стало известно 15 ноября. По данным полицейских, девочка знакомилась на улице с детьми, показывала им хомячка и предлагала взять его домой. Чтобы спросить у родителей, можно ли приютить питомца, ребенок напрашивался в гости. Девочка дожидалась, когда родители уйдут, предлагала поиграть в прятки и под этим "соусом" забирала ценные вещи и деньги. Полицейские подтвердили две кражи. Девочка работала вместе со взрослой женщиной.

Ведущие "Прожекторпэрисхилтон" саму историю почти не обсуждали, а "уцепились" за слово "хомяк". "Хомяк как гарант безопасности: я однажды пошел с хомяком в банк, мне дали кредит, беспроцентный", - сказал Гарик Мартиросян. "Сколько раз было, когда едешь, превышаешь скорость, тебя останавливают, спрашивают: куда гонишь? Хомяка показываешь - тебе говорят: проезжайте!" - подхватил Иван Ургант.

Между тем поиск девочки и женщины, подозреваемых с кражах, продолжается.