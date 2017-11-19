На Первом канале обсмеяли историю барнаульской девочки с хомяком, обкрадывающей квартиры

Сегодня, 14:15.
Жизнь

Ведущие юмористической программы "Прожекторпэрисхилтон" в эфире 18 ноября обсудили новость о девочке из Барнаула, которая ходила в гости к детям, предлагая им поиграть с ее хомяком, и воровала ценные вещи. 

Хомяк.
Хомяк. Фото: boredpanda.com.

Напомним, что о юной преступнице, которой на вид всего 10-11 лет стало известно 15 ноября. По данным полицейских, девочка знакомилась на улице с детьми, показывала им хомячка и предлагала взять его домой. Чтобы спросить у родителей, можно ли приютить питомца, ребенок напрашивался в гости. Девочка дожидалась, когда родители уйдут, предлагала поиграть в прятки и под этим "соусом" забирала ценные вещи и деньги. Полицейские подтвердили две кражи. Девочка работала вместе со взрослой женщиной.

Ведущие "Прожекторпэрисхилтон" саму историю почти не обсуждали, а "уцепились" за слово "хомяк". "Хомяк как гарант безопасности: я однажды пошел с хомяком в банк, мне дали кредит, беспроцентный", - сказал Гарик Мартиросян. "Сколько раз было, когда едешь, превышаешь скорость, тебя останавливают, спрашивают: куда гонишь? Хомяка показываешь - тебе говорят: проезжайте!" - подхватил Иван Ургант. 

В МВД рассказали подробности краж, совершенных девочкой с хомяком.
В МВД рассказали подробности краж, совершенных девочкой с хомяком.

Между тем поиск девочки и женщины, подозреваемых с кражах, продолжается. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров