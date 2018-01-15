В России больше не будут штрафовать за побои

Правительство РФ предложило МВД и Минюсту исключить денежные штрафы за побои из Административного кодекса РФ, об этом пишут "Известия". Драчунов больше не хотят наказывать рублем. В ведомствах считают, что более действенными наказаниями для таких нарушителей окажутся административный арест и обязательные работы.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева поручила этим двум министерствам до 1 июня 2018 года проработать вопрос об исключении штрафа из статьи 6.1.1 КоАП РФ "Побои".
Ранее за этот вид правонарушения предполагался штраф от 5 до 30 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Правительственная комиссия рекомендует оставить лишь два последних вида наказания за побои, а штраф применять только в тех редких случаях, если наказываемые лица не подлежат административному аресту и не могут выполнять обязательные работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и т.д.
Кроме того, в МВД хотят отказаться от судмедэкспертизы при административных делах о побоях. Как заявили в министерстве, в случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования.
Речь не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования.
Статья о побоях была декриминализирована летом 2016 года, а в начале 2017 года к административным правонарушениям были отнесены побои в семье, если они были совершены впервые. Под побоями подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.