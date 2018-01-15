В России больше не будут штрафовать за побои

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева поручила этим двум министерствам до 1 июня 2018 года проработать вопрос об исключении штрафа из статьи 6.1.1 КоАП РФ "Побои".

Ранее за этот вид правонарушения предполагался штраф от 5 до 30 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Правительственная комиссия рекомендует оставить лишь два последних вида наказания за побои, а штраф применять только в тех редких случаях, если наказываемые лица не подлежат административному аресту и не могут выполнять обязательные работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и т.д.

Кроме того, в МВД хотят отказаться от судмедэкспертизы при административных делах о побоях. Как заявили в министерстве, в случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования.

Речь не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования.

Статья о побоях была декриминализирована летом 2016 года, а в начале 2017 года к административным правонарушениям были отнесены побои в семье, если они были совершены впервые. Под побоями подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья.