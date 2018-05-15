В России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

В России уже в этом году могут появиться автоматы по продаже сим-карт. Новым розничным форматом заинтересовались все крупные операторы сотовой связи, утверждают "Ведомости".
Торговый автомат по продаже симок позволяет оператору при подключении идентифицировать будущего абонента. Устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом потенциального клиента. Такие автоматы уже получили русифицированное название — симкоматы.
В Европе уже используют такие устройства. Например, так сим-картами торгует шведский оператор Comviq, рассказывает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.
МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц, рассказал газете представитель оператора Алексей Меркутов. У компании уже есть около 30 автоматов. Но биометрическую идентификацию они не поддерживают, а потому сим-карты в них могут покупать только те, кто уже регистрировал свой паспорт в МТС.
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