В России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

Торговый автомат по продаже симок позволяет оператору при подключении идентифицировать будущего абонента. Устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом потенциального клиента. Такие автоматы уже получили русифицированное название — симкоматы.

В Европе уже используют такие устройства. Например, так сим-картами торгует шведский оператор Comviq, рассказывает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц, рассказал газете представитель оператора Алексей Меркутов. У компании уже есть около 30 автоматов. Но биометрическую идентификацию они не поддерживают, а потому сим-карты в них могут покупать только те, кто уже регистрировал свой паспорт в МТС.