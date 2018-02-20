В России намерены перестать сажать в тюрьму за репост

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли гуманизация статьи УК РФ, предусматривающей наказание за распространение, в том числе репост экстремистских и запрещенных материалов, глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сказал: "Коллегия (Верховного суда) обсуждает этот вопрос".

Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает лишения свободы, а может наказываться штрафом либо обязательными работами.

Это уже вторая здравая правовая инициатива за последнее время: 15 февраля сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, смягчающий другую резонансную статью — 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами"). Автор документа предлагает исключить ответственность по данной статье если нацистская символика демонстрируется без признаков пропаганды в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях, пишет znak.com.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас закон не проводит границы между пропагандой нацизма и демонстрацией символики, например, в просветительских целях.

В России большой резонанс вызывают приговоры суда по обеим этим статьям. Людей приговаривают к штрафам за публикацию исторических фотографий и сажают в тюрьму за репосты записей в социальных сетях.