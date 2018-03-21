В России резко подешевели все модели iPhone

С начала 2018 года в России заметно упали цены на все модели iPhone. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования сервиса объявлений "Юла".
Сильнее всего подешевела самая свежая модель — iPhone X. Цены на нее снизились на 31%. Сейчас телефон на сервисе "Юла" в среднем стоит 61,1 тыс. рублей.
Также упали цены на старые модели: 3g (-26%), 4 (-13%), 4s (-9%).
Медленнее других дешевел iPhone 8 (-6%). Сейчас его средняя цена составляет 41,8 тыс. рублей.
В среднем модели iPhone в России подешевели на 10%.
На старте продаж iPhone X в ноябре 2017 года смартфон с 64 Гб памяти можно было приобрести за 79,99 тыс. рублей, а с 256 Гб — за 91,99 тыс. рублей. Однако уже спустя месяц базовая версия iPhone X подешевела до 71,89 тыс. рублей, а самая дорогая — до 82,69 тыс. рублей.
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