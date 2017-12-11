В России резко подешевели iPhone X

На старте продаж в ноябре 2017 года смартфон с 64 Гб памяти можно было приобрести за 79,99 тыс. рублей, а с 256 Гб — за 91,99 тыс. рублей. Теперь базовая версия iPhone X стоит 71,89 тыс. рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 82,69 тыс. рублей.

Несмотря на падение цен, iPhone X остается самым дорогим гаджетом "яблочного" производителя за всю историю бренда.

Напомним, после последнего обновления операционной системы iOS многие пользователи iPhone X столкнулись с проблемами в работе гаджета. Сенсорный экран нового смартфона не реагирует на нажатия при холодной погоде.