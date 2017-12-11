В России резко подешевели iPhone X

В российских магазинах упали цены на флагманский смартфон Apple — IPhone X. Стоимость устройств снизились почти на 10 тыс. рублей, пишет "Рамблер".
На старте продаж в ноябре 2017 года смартфон с 64 Гб памяти можно было приобрести за 79,99 тыс. рублей, а с 256 Гб — за 91,99 тыс. рублей. Теперь базовая версия iPhone X стоит 71,89 тыс. рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 82,69 тыс. рублей.
Несмотря на падение цен, iPhone X остается самым дорогим гаджетом "яблочного" производителя за всю историю бренда.
Напомним, после последнего обновления операционной системы iOS многие пользователи iPhone X столкнулись с проблемами в работе гаджета. Сенсорный экран нового смартфона не реагирует на нажатия при холодной погоде.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.