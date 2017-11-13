В России резко снизились цены на iPhone 6S Plus

В России зафиксировали беспрецедентное падение цен на iPhone 6S Plus. Айфон старого поколения можно приобрести всего за 30 тыс. рублей, пишут "Известия".
Изначально стоимость смартфона составляла 60 тыс. рублей. Сейчас же модель с 16 Гб памяти можно купить за 29,7 тыс., а модель с 32 и 128 Гб — за 37,4 тыс. и 40 тыс. соответственно.
Эксперты отмечают, что причиной столь резкого падения цен стал выход айфонов нового поколения — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.
Продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. рублей, самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.