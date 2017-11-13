В России резко снизились цены на iPhone 6S Plus

Сегодня, 08:54.
Жизнь

В России зафиксировали беспрецедентное падение цен на iPhone 6S Plus. Айфон старого поколения можно приобрести всего за 30 тыс. рублей, пишут "Известия".

iPhone.
iPhone. Фото: macdigger.ru.

Изначально стоимость смартфона составляла 60 тыс. рублей. Сейчас же модель с 16 Гб памяти можно купить за 29,7 тыс., а модель с 32 и 128 Гб — за 37,4 тыс. и 40 тыс. соответственно.

Эксперты отмечают, что причиной столь резкого падения цен стал выход айфонов нового поколения — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. рублей, самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. рублей.

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