В России резко снизились цены на iPhone 6S Plus

Изначально стоимость смартфона составляла 60 тыс. рублей. Сейчас же модель с 16 Гб памяти можно купить за 29,7 тыс., а модель с 32 и 128 Гб — за 37,4 тыс. и 40 тыс. соответственно.

Эксперты отмечают, что причиной столь резкого падения цен стал выход айфонов нового поколения — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. рублей, самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. рублей.