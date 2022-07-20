В России снимут фильм «Бременские музыканты» с Хабенским и Стояновым

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова и киностудия «Союзмультфильм» экранизируют известный советский мультфильм «Бременские музыканту». Об этом сообщает ТАСС .

В фильме снимутся актеры Константин Хабенский и Юрий Стоянов. Режиссером картины выступит Алексей Нужный, снявший комедии «Елки новые» (2017) и «Я худею» (2018).

Продюсер проекта Леонид Верещагин уточнил, что сценарий написан по мотивам мультфильма, но некоторые сюжетные линии будут отличаться. Так, по его словам, зрители увидят детство Трубадура и его знакомство с животными.

Ранее сообщалось, что известный актер Джеки Чан выступил продюсером фильма Home Operation, повествующего об эвакуации китайских граждан из ближневосточной страны, охваченной гражданской войной. Это первый фильм, который КНР снимает в Сирии.