В России создадут офшоры

На островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области российские власти планируют создать офшорные зоны. Правительство внесет в Госдуму законопроект о так называемых специальных административных районах (САР), сообщает газета "Ведомости".
По словам министра экономического развития Максима Орешкина, это "часть долгосрочной стратегии, направленной на деофшоризацию российского бизнеса".
Резиденты САР получат ряд налоговых послаблений и преференций. "В итоге САР будет представлять собой некую "тихую гавань" для безопасной работы резидентов на внешних мировых рынках, при том что российский бюджет будет получать с резидентов только НДФЛ (причем с налоговых нерезидентов по ставке 13%, а не 30%, как предусмотрено Налоговым кодексом) и страховые взносы. Отсутствие значимых налоговых поступлений от САР превращает их создание в благотворительный жест со стороны государства", - пишет РБК.
Воспользоваться перерегистрацией в офшоры планирует уже как минимум одна компания – попавшая под санкции UC Rusal Олега Дерипаски.
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