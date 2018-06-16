В России создадут офшоры

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, это "часть долгосрочной стратегии, направленной на деофшоризацию российского бизнеса".

Резиденты САР получат ряд налоговых послаблений и преференций. "В итоге САР будет представлять собой некую "тихую гавань" для безопасной работы резидентов на внешних мировых рынках, при том что российский бюджет будет получать с резидентов только НДФЛ (причем с налоговых нерезидентов по ставке 13%, а не 30%, как предусмотрено Налоговым кодексом) и страховые взносы. Отсутствие значимых налоговых поступлений от САР превращает их создание в благотворительный жест со стороны государства", - пишет РБК.

Воспользоваться перерегистрацией в офшоры планирует уже как минимум одна компания – попавшая под санкции UC Rusal Олега Дерипаски.