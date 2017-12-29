В России стало меньше оптимистов

Выяснилось, что доля оптимистов среди россиян за год снизилась с 33 до 25%. А доля тех, кто не ждет особых перемен в наступающем году, выросла с 38% до 47%. Число пессимистов снизилось с 19% до 17%.

Наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. "Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло, и россияне заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах", — пояснили авторы исследования.

Опрос Gallup International проводился в 55 странах мира. В ноябре—декабре в нем приняли участие почти 53 тыс. человек.

Самыми оптимистичными оказались Индонезия, Индия, Бангладеш и Вьетнам. Наибольший пессимизм по-прежнему демонстрируют Италия и Греция. У России приближенный к среднестатистическому результат. В рейтинге оптимизма РФ соседствует с Сербией, Болгарией, Чехией и Хорватией, пишет "Росбалт".

Опрос проводился Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International.