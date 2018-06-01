В России выросла зарплата высокооплачиваемых специалистов. Кем надо работать?

Росстат отчитался, что в марте 2018 года самая большая среднемесячная зарплата зарегистрирована у работников нефтегазовой отрасли, производителей табака, кокса и нефтепродуктов.

Добыча сырой нефти и газа — 127,4 тыс. руб. в месяц (+20%).

Производством табачных изделий — 115,3 тыс. руб. в месяц (+16%).

Производство кокса и нефтепродуктов — 114,2 тыс. руб. в месяц (+18%).

Кроме того, в России на 12% выросла и средняя заработная плата. В марте 2018 года она составила 42,3 тысячи рублей. В аналогичный период 2017-го — 37,9 тысяч рублей.