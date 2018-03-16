В Шерегеше двухлетняя девочка из Алтайского края сломала ногу, катаясь на лыжах

Ребенок упал на склоне горы Зеленой во время катания на лыжах. Маленькая девочка сломала берцовую кость. Пострадавшую увезли в больницу Таштагола.

Проводят проверку.

Напомним, недавно в Бийске девочка получила травму позвоночника на детской горке.