В Шерегеше двухлетняя девочка из Алтайского края сломала ногу, катаясь на лыжах

Сегодня, 14:59.
Происшествия

Двухлетняя жительница Новоалтайска сломала ногу, когда каталась на лыжах в Кемеровской области, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

Ребенок упал на склоне горы Зеленой во время катания на лыжах. Маленькая девочка сломала берцовую кость. Пострадавшую увезли в больницу Таштагола.

Проводят проверку.

Напомним, недавно в Бийске девочка получила травму позвоночника на детской горке.

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