Шведы пояснили, почему не стоит вторгаться в Россию

Военное вторжение в Россию, Новую Зеландию и Швейцарию может обернуться кошмаром для захватчика, заявили журналисты шведской газеты Svenska Dagbladet.
Как пишет издание, вторгнувшемуся в Россию придется сражаться в условиях сложного климата и географических особенностей страны.
"Горные хребты, бескрайние темные леса, мерзлые тундры и мощные реки, а также жаркие лета и холодные зимы. Кому придет в голову вторгнуться в Россию должен быть к этому готов", — отмечает газета.
При этом сообщается, что русские, пережившие не одну войну, приобрели богатый опыт ведения как крупномасштабных, так и партизанских войн.
Также журналисты полагают, что вторжение в Швейцарию неразумны, так как боевые действия могут осложнить уникальное географическое положение страны. "Она окружена Альпийскими горами, а у швейцарской армии есть подготовленные для отступления дороги и мосты, которые будут взорваны в случае вторжения. Кроме того, в горах есть много бункеров и объектов обороны, где военные могут перегруппироваться и укрыться", — говорится в статье. Там же отмечается, что хоть страна и маленькая, но у нее есть 4 млн подготовленных швейцарцев, которые будут готовы встать на защиту родины.
Третей страной, в которую "глупо" вторгаться журналисты назвали Новую Зеландию. Это островное государство располагается более чем в 1600 км Австралии, которая является ближайшим материком. Издание отмечает, что высадка войск в Новой Зеландии, с ее небольшими портами, и снабжение армии, вряд ли вообще возможно, пишут "Известия".
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