В Сибири произошло шестибалльное землетрясение

Очаг располагался в 50.30 градусах с.ш и в 90.24 градусах в.д. Магнитуда сейсмособытия составила 4.8.

По данным ГУ МЧС по Республике Тыва, землетрясение произошло в Монгун-Тайгинском районе, в 12 км юго-восточнее села Мугур-Аксы. Колебания земной поверхности в населенном пункте не ощущались. Деятельность инфраструктур не нарушена.