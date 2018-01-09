В Сибири произошло шестибалльное землетрясение

8 января в 20:11 в Туве на границе с Монголией произошло сильное землетрясение. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6.1 баллов по шкале MSK64. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
Очаг располагался в 50.30 градусах с.ш и в 90.24 градусах в.д. Магнитуда сейсмособытия составила 4.8.
По данным ГУ МЧС по Республике Тыва, землетрясение произошло в Монгун-Тайгинском районе, в 12 км юго-восточнее села Мугур-Аксы. Колебания земной поверхности в населенном пункте не ощущались. Деятельность инфраструктур не нарушена.
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