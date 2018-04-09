В сибирской детской больнице сотрудница швыряла младенца-отказника на кровать

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после появления в сети видеозаписи издевательств над младенцем-отказником в детской больнице N4 Новосибирска.
Ранее в соцсетях появилось видео инцидента в детской больнице, пишет "МК". По словам автора ролика, 6 апреля врач или медсестра пришла к кроватке, чтобы сделать ЭКГ одному ребенку.
Однако вместо этого она начал швырять ребенка кроватке.
Выяснилось, что издевательствам подверглась 8-месячная девочка-отказник, которая поступила из перинатального центра.
Свекровь автора видео позже рассказала, что ее сноха показывала видео другим врачам, однако те в категорической форме потребовали, чтобы она помалкивала. Также ей пригрозили уголовным преследованием за съемку чужого ребенка.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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