С российской туристки требуют 18 тысяч евро за преждевременные роды в Италии

Россиянка приехала на горнолыжный курорт в городе Моэна в сопровождении мужа и друзей. В день прибытия у женщины, находящейся на седьмом месяце беременности, начались преждевременные роды. Россиянку экстренно доставили в местную больницу, где она родила мальчика.

Так как ребенок появился на свет раньше положенного срока, врачи приняли решение оставить его в стационаре, в котором младенец находится до сих пор. Родители смогут забрать его приблизительно через месяц.

Проблема в том, что стандартная туристическая страховка не покрывает расходы на сопровождение преждевременных родов и госпитализацию младенца. Поэтому пара должна будет выплатить итальянским врачам порядка 18 тысяч евро.

Ситуация осложняется тем, что между Россией и Италией нет соглашений, касающихся оплаты родов за государственный счет.

Для того, чтобы выйти из этой ситуации и избежать многотысячных расходов, супружеская пара из России планирует подать на итальянский вид на жительство сразу после того, как истекут их туристические визы. При наличии вида на жительство (в подобных случаях он, как правило, выдается на срок от 3 до 6 месяцев), медицинские расходы полностью спишут с россиян, и они спокойно смогут вернуться со своим ребенком на родину, пишет "РГ".