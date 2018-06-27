В Славгороде избрали нового главу

В Алтайском крае новым главой Славгорода стал бывший полицейский Сергей Горбунов, сообщает официальный сайт региона.
27 июня состоялась сессия Славгородского городского Собрания депутатов. На ней по итогам конкурса главой города избрали Сергея Горбунова.
Ранее он работал начальником межмуниципального отдела МВД России "Каменский".
Главу города избрали на 5 лет.
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