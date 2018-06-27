В Славгороде избрали нового главу

Сегодня, 17:16.
Жизнь

В Алтайском крае новым главой Славгорода стал бывший полицейский Сергей Горбунов, сообщает официальный сайт региона.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов. Фото: izvestiy-kamen.ru.

27 июня состоялась сессия Славгородского городского Собрания депутатов. На ней по итогам конкурса главой города избрали Сергея Горбунова.

Ранее он работал начальником межмуниципального отдела МВД России "Каменский".

Главу города избрали на 5 лет.

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