В сочинской администрации рассказали, почему учителя живут в подвале школы

Чиновники пояснили, что в цокольных помещениях сейчас живут семь семей учителей, а с 2004 года там проживали 13 семей, сообщает "Юга.ру".

"Помещения, в которых проживают семьи, расположены в цокольном этаже школы, имеют отдельный вход. В помещениях соблюдены все меры пожарной безопасности. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для общеобразовательных организаций, помещения, расположенные в цокольном этаже, не могут быть использованы в учебном процессе", — отметили в управлении.

В управлении пояснили, что семьи учителей платят коммуналку — с каждым живущим в школе учителем заключен договор о возмещении услуг. В управлении добавили, что в Сочи многие школы испытывают острую необходимость в высококвалифицированных педагогических кадрах и решение жилищного вопроса — один из методов для привлечения педагогов в школы курорта, пишет znak.com.

Между тем несколько барнаульских семей оказались в безвыходной ситуации — они вынуждены жить в подвале административного здания, где сейчас расположены детский сад и оздоровительный клуб. Владельцы здания потребовали от жильцов покинуть подвал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству кра СКР по Алтайскому краю разобраться в ситуации и доложить ему лично о ходе процессуальной проверки.