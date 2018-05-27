В Совфеде ответили на план Киева по "уничтожению России"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Григория Туки об "уничтожении России" с помощью санкций по аналогии с СССР, сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что причина развала Советского Союза — не санкции, а отсутствие консолидации общества. Россия же, напротив, объединена на фоне внешнего давления, добавил парламентарий.
"Да, санкции — это плохо, но при этом мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем экономику и движемся вперед", — сказал сенатор в интервью RT.
Цеков также заметил, что ограничительные меры создают проблемы для всех, в том числе и для Украины.
Ранее Тука заявил, что Россию можно уничтожить с помощью усиления санкций и разрушения экономики страны.
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