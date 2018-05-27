В Совфеде ответили на план Киева по "уничтожению России"

Парламентарий отметил, что причина развала Советского Союза — не санкции, а отсутствие консолидации общества. Россия же, напротив, объединена на фоне внешнего давления, добавил парламентарий.

"Да, санкции — это плохо, но при этом мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем экономику и движемся вперед", — сказал сенатор в интервью RT.

Цеков также заметил, что ограничительные меры создают проблемы для всех, в том числе и для Украины.

Ранее Тука заявил, что Россию можно уничтожить с помощью усиления санкций и разрушения экономики страны.