В Совфеде предложили приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Сенатор Людмила Нарусова планирует подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма, сообщает "Интерфакс".
После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его (Иосифа Сталина), я в ближайшее время выступлю с законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма", — заявила Нарусова журналистам.
Она подчеркнула, что на выборах президента России в 2018 году было два "откровенных сталиниста", которые призывали вернуться в СССР. "Они говорили о том, как они себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Советского Союза", — отметила сенатор.
Нарусова также добавила, что она очень рада тому, что те кандидаты, кто призывал к восстановлению Советского Союза, оказались аутсайдерами по итогам президентских выборов, пишет znak.com.
18 марта вечером дочь Людмилы Нарусовой — кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак в своем штабе заявляла также, что будет бороться против оправдания сталинизма, потому как, по ее мнению, Иосиф Сталин — это худшая страница в истории нашего государства.
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