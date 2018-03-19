В Совфеде предложили приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его (Иосифа Сталина), я в ближайшее время выступлю с законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма", — заявила Нарусова журналистам.

Она подчеркнула, что на выборах президента России в 2018 году было два "откровенных сталиниста", которые призывали вернуться в СССР. "Они говорили о том, как они себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Советского Союза", — отметила сенатор.

Нарусова также добавила, что она очень рада тому, что те кандидаты, кто призывал к восстановлению Советского Союза, оказались аутсайдерами по итогам президентских выборов, пишет znak.com.

18 марта вечером дочь Людмилы Нарусовой — кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак в своем штабе заявляла также, что будет бороться против оправдания сталинизма, потому как, по ее мнению, Иосиф Сталин — это худшая страница в истории нашего государства.