В США девушка отбилась от медведя и с травмой черепа прошла 3 километра

В штате Монтана на сотрудницу Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмбер Корнак со спины напал гризли. Девушка отпугнула хищника газом для защиты от медведей из баллончика, но получила два перелома костей черепа и серьезные повреждения головы, шеи и спины, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Несмотря на травмы, Эмбер Корнак прошла больше 3 км до машины и поехала за помощью. После звонка в службу спасения американку по воздуху доставили в больницу города Калиспелл.
В течение четырех часов врачи вытаскивали фрагменты костей черепа, которые задели мозг, и устанавливали металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга.
Друзья девушки собрали деньги на лечение: за три дня больше 300 человек пожертвовали свыше 19 тысяч долларов.
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