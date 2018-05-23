В США девушка отбилась от медведя и с травмой черепа прошла 3 километра

Несмотря на травмы, Эмбер Корнак прошла больше 3 км до машины и поехала за помощью. После звонка в службу спасения американку по воздуху доставили в больницу города Калиспелл.

В течение четырех часов врачи вытаскивали фрагменты костей черепа, которые задели мозг, и устанавливали металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга.

Друзья девушки собрали деньги на лечение: за три дня больше 300 человек пожертвовали свыше 19 тысяч долларов.