США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

Американские СМИ сообщают, что истребители США F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска, пишут "Известия".
Предположительно, инцидент произошел в международном воздушном пространстве недалеко от побережья Аляски к северу от Алеутских островов.
Американский канал CNN со ссылкой на заявление на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Эндрю Хеннесси сообщает, что два российских дальних бомбардировщика Ту-95 оказались в опознавательной зоне ПВО США, пишет ТАСС.
Американские истребители сопровождали российские самолеты пока те не покинули опознавательную зону. Границы штата российские бомбардировщики не нарушили.
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