Госдеп назвал условие возвращения к диалогу с Сирией

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало якобы находящееся у него химическое оружие, сообщают "Известия".
"Если они это сделают, мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", — цитирует Науэрт "Газета.ру".
По словам Науэрт, после ракетных ударов Дамаск может изменить своё отношение к химоружию. Она выразила надежду, что так и произойдет, пишет "RT".
В этом случае представитель Госдепа пообещала, что США поможет Сирии вступить в Женевский мирный процесс и "достичь того кажущегося сейчас далеким этапа, когда они смогут провести выборы и начать этап восстановления страны".
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии. Страны Запада применили 103 ракеты, в том числе крылатые "Томагавк", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Большинство из них сирийцы сумели перехватить с помощью советских ПВО.
Ранее все страны — члены НАТО поддержали ракетный удар по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция.
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